МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подпишет торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) на саммите G20 в Аргентине, заявил на пресс-конференции главный экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу.

"Он (Трамп — ред.) считает, как и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, что торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой сильно помогло автомобильной промышленности и ее работникам… Кстати, это соглашение будет подписано в Аргентине с представителями США и Канады", — заявил Кудлоу.

Ранее США, Канада и Мексика достигли нового трехстороннего торгового соглашения о свободной торговле, которое теперь будет называться USMCA (T-MEC в Мексике). Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).