МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ положительно оценивает размещение российских евробондов, номинированных в евро, которое состоялось 27 ноября, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Хорошо", — ответил он на соответствующий вопрос.

27 ноября Минфин России сообщил, что разместил еврооблигации в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 3% годовых. Цена размещения одной облигации установлена в размере 99,221% от номинала. Ставка купонного дохода с ежегодной выплатой определена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению 3% годовых.

Покупателями российских евробондов стали много иностранцев, до 10% из США. "Много иностранцев, часть русских, много из Европы, частично США, континентальная Европа" – сказал Колычев.

Замминистра уточнил, что покупателей из США было немного, так как Россия ориентировалась в первую очередь на Европу.

"Не вспомню сколько (покупателей из США — ред.), но небольшое (количество — ред.), потому что мы изначально не ориентировались (на США — ред.) Больше на европейских инвесторов ориентировались. До 10%, 7% по-моему, точно не скажу", — сказал он.

По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, доля иностранных участников в размещении евробондов РФ в евро превысила 75%.

"Доля иностранных участников превысила 75% в этом размещении, что в очередной раз подчеркнуло большой интерес со стороны инвесторского сообщества к Российской Федерации как эмитенту еврооблигаций", — сказал он.