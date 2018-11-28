МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россияне в дни распродаж с 23 по 25 ноября в этом году потратили почти в полтора раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК). Посещаемость магазинов США в "черную пятницу" вновь упала, но онлайн-покупки выросли

"В этом году с 23 по 25 ноября многие магазины открыли двери для своих покупателей, предлагая самые выгодные цены на свои товары. По данным НСПК, в этом году в период проведения "черной пятницы" количество операций по банковским картам увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом, а общая сумма трат – на 48%", — сказано в сообщении.

В дни распродаж россияне чаще всего покупали одежду. Прирост числа операций в этой категории составил 64% по отношению к началу ноября. А в сравнении с прошлым годом число безналичных покупок в магазинах одежды возросло на 41%. Особенным спросом пользовалась одежда для активного отдыха и спорта. Прирост в этой категории составил 94%. Тратили на такие покупки жители страны в среднем 5,206 тысячи рублей.

Также популярны оказались магазины бытовой техники. "Средний чек" в период распродаж здесь составил 8,603 тысячи рублей. При этом сумма потраченного в таких магазинах возросла на 43%. Покупательский интерес к косметике, напротив, стабилизовался. В этом году россияне активно покупали косметические товары на протяжении всего месяца, а не только во время "черной пятницы". Тем не менее, по отношению к прошлому году сумма потраченных на косметику денег возросла на 121%. А средний платеж в период с 23 по 25 ноября составил здесь 1,974 тысячи рублей.

В этом году в дни распродаж россияне в целом стали активнее пользоваться картами для оплаты покупок в интернете. По сравнению с прошлым годом число таких операций возросло на 77%. При этом, как показывают результаты исследования, половина опрошенных россиян, совершая онлайн-покупки, предпочитает оплачивать их до получения. Иными словами, за свою покупку в интернет-магазине сразу готов рассчитаться картами 51% респондентов.

НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. На сегодня в России выпущено уже более 45 миллионов национальных платежных карт, что составляет 17% от общей эмиссии на российском платежном рынке.