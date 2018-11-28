МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия вынуждена уходить от доллара, но не резко и не во вред себе, заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"У нас нет цели уходить от доллара, мы вынуждены это делать. Уверяю вас, мы будем это делать… мы просто не хотим делать ничего такого резкого, что вредило бы нам самим", — заявил Путин. Путин: Темпы роста ВВП РФ недостаточны для сильного повышения уровня жизни

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов", — пояснил он свою позицию.

Президент добавил, что у Российской Федерации нет цели уходить от доллара, это доллар уходит от нее, и те, кто принимает соответствующие решения, "стреляют себе не в ногу, а чуть выше".

"У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас, и кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе не в ногу, а чуть выше", — отметил он.

По мнению главы государства, инвесторы уверены в предсказуемости и стабильности российской экономической политики, уверены в завтрашнем дне, о чем говорят показатели инвестиций в основной капитал.

"У нас рост ВВП 1,5% — не так вроде бы и много, но инвестиции в основной капитал опережают темпы роста ВВП — 4,1%. Это говорит о том, что инвесторы уверены в завтрашнем дне, они понимают, какую политику проводят финансовые власти Российской Федерации, она является стабильной, надежной и предсказуемой, а к внешним шокам экономика адаптировалась, о чем говорят многие факторы, о которых я упомянул", — рассказал он.