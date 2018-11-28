МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших мировых выставок Cebit, посвященная информационным и телекоммуникационным технологиям, будет закрыта из-за значительного снижения количества посетителей, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на заявление компании-организатора мероприятия.

Выставка Cebit проходит в немецком городе Ганновер с 1986 года, но после снижения к ней интереса на протяжении нескольких лет, ее проведение стало финансовым риском для организатора. В связи с этим компания Deutsche Messe, которая ежегодно проводила мероприятие, приняла решение отказаться от Cebit в 2019 году.

"Жизнеспособность выставки уменьшилась с распространением цифровых технологий и других технологических трендов во всех областях. Поэтому мы должны были действовать быстро и сделали это", — рассказал изданию министр экономики земли Нижняя Саксония и председатель наблюдательного совета компании Бернд Альтхусман.

По данным издания, проведение выставки в 2019 году могло бы стоить 5 миллионов евро. Основные партнеры выставки, такие, как IBM и Huawei, хотели полностью отказаться от участия, а компании Volkswagen, SAP и Vodafone планировали уменьшить объем инвестиций.

Как сообщает издание, максимальное количество посетителей выставки когда-то насчитывало 800 тысяч человек, а такие компании, как Nokia и Microsoft представляли там мировые новинки. В 2018 году, несмотря на то, что организаторы впервые представляли Cebit как выставку цифровых технологий, ее посетило только 120 тысяч человек.