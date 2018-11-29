БРЮССЕЛЬ, 29 ноя /ПРАЙМ/. Комитет по экономике и финансам (EFC) Совета ЕС поддержал мнение Еврокомиссии и тем самым открыл ей возможность предложить странам союза начать процедуру корректировки бюджетных показателей Италии, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Как 21 ноября сообщил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, проект бюджета Италии не соответствует критериям по государственному долгу, поэтому ЕК считает оправданной введение в отношении страны процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP), основанной на долге. Однако это не означало автоматического открытия этой процедуры. Этот вопрос должен был пройти рассмотрение в комитете, затем ЕК необходимо подготовить предложение об открытии EDP, которое смогут рассмотреть министры стран ЕС на Экофине. ЕК должна будет также дать рекомендации для Италии по корректировке ее траектории по дефициту бюджета и госдолгу.

Отвечая на вопрос, согласился ли EFC, в состав которого входят, в частности, высокопоставленные чиновники из администраций стран Евросоюза, с мнением ЕК по бюджету Италии и получила ли ЕК тем самым возможность предложить Совету ЕС начать процедуру EDP, источник сказал: "Да".

При этом, как сообщил РИА Новости в четверг днём другой источник в ЕС, ближайший Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на заседании 4 декабря не вынесет решений по бюджету Италии, этот вопрос не стоит на повестке дня.

Италия занимает второе после Греции место в ЕС по величине госдолга по отношению к ВВП. Согласно данным Минфина Италии, в 2017 году этот показатель составил 131,2%.