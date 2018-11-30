МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, закрыл сделку по приобретению фармацевтического дистрибьютора "СИА Групп", следует из материалов "Магнита".

Ритейлер получил право распоряжаться 100% голосов АО "СИА Интернейшнл Лтд", которое является единственным участником ООО ТД "СИА Групп".

В начале ноября "Магнит" сообщил о заключении юридически обязывающего соглашения по приобретению у инвестиционной компании Marathon Group (она также является миноритарным акционером "Магнита") фармацевтического дистрибьютора "СИА Групп". Цена сделки должна была составить не более 5,7 миллиарда рублей, планировалось, что она будет оплачена акциями "Магнита" — для этого ритейлер увеличил объем программы выкупа акций. Buy back завершится не позднее 28 декабря.

"Магнит" в 2019 г откроет 2 тыс магазинов в отделениях "Почты России" >>

Акционерами "СИА Интернейшнл" являются ООО "МФ-СИА" (80% в уставном капитале) и ЗАО "Ринк" (20%). Компания "Тандер" (операционная структура "Магнита") владеет 99,9999% в "МФ-СИА", оставшиеся 0,0001% — у ООО "Сельта" (также структура "Магнита").

В свою очередь акционерами ЗАО "Ринк" являются "МФ-СИА" (99%) и ООО УК "СИА Групп" (1%). Единственный участник УК "СИА Групп" — "СИА Интернейшнл". "Магнит" указывает, что в рамках договора купли-продажи долей в уставном капитале "МФ-СИА" компания "Тандер" сократила свою долю в "Магните" до 2,31% с 3,79%.

Кроме того, "Тандер" заключил соглашение с Serengate Advisors Limited (входит в Marathon Group), согласно которому последняя обязуется в течение трех лет не отчуждать без предварительного согласия АО "Тандер" акции "Магнита", которые получит в счет оплаты по договору купли-продажи долей в уставном капитале "МФ-СИА". Каких-либо ограничений для "Тандера" соглашение не предусматривает.