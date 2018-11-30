Добавлены заявления компании и бэкграунд (после третьего абзаца).

МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. "Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу Апелляционный суд столичного округа Колумбия подтвердил отказ в иске "Лаборатории Касперского" по запрету ее продукции в госучреждениях США. Апелляционная инстанция согласилась с решением нижестоящего суда, что истцы не обосновали свой иск, что у суда нет юрисдикции в данном вопросе и что даже если бы иск был удовлетворен, это не повлияло бы на запрет программ "Касперского".

"Лаборатория Касперского" выражает сожаление, что апелляционный суд в США подтвердил решение нижестоящего суда по делу компании. Несмотря на это решение, "Лаборатория Касперского" продолжит предоставлять ведущие в отрасли решения кибербезопасности своим клиентам в США и другим заказчикам по всему миру", — сказали в компании.

"Лаборатория Касперского" вновь заявляет, что она никогда не была и не будет вовлечена в атакующие действия в киберпространстве, и решение американского суда не содержит никаких выводов, идущих вразрез с этим утверждением. "Лаборатория Касперского" по-прежнему приглашает все заинтересованные стороны к открытому диалогу, сотрудничеству и совместной работе", — подчеркнули в компании.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.