БРЮССЕЛЬ, 30 ноя /ПРАЙМ/. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в понедельник обсудит мнение Еврокомиссии по проектам бюджетов стран еврозоны, включая Италию, сообщается в Twitter главы совета Марио Сентено.

"В понедельник Еврогруппа рассмотрит мнение ЕК по всем проектам бюджетных планов, включая Италию", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, проект бюджета Италии не соответствует критериям по государственному долгу, поэтому ЕК считает оправданным введение в отношении страны процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP), основанной на долге. То есть, по сути, процесса корректировки бюджетных показателей страны, выработанного на уровне ЕС.

Однако это не означало автоматического запуска этой процедуры. Этот вопрос должен был пройти рассмотрение в комитете по экономике и финансам Совета ЕС, что было сделано 29 ноября. Теперь ЕК может подготовить предложение об открытии EDP, которое должны будут рассмотреть не только на Еврогруппе, но и на Совете министров экономики и финансов всех стран ЕС на (Экофине).

ЕК должна будет также дать рекомендации для Италии по корректировке ее траектории по дефициту бюджета и госдолгу.