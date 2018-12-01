БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин на втором рабочем заседании лидеров "Большой двадцатки" заявил о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), позиция была поддержана европейцами, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В том числе заявил о том, что на площадке "двадцатки" нужно реформировать ВТО. Эту позицию полностью поддержали европейцы, а также другие выступающие", — сказал Орешкин в кулуарах саммита G20.

В преддверии этого рабочего заседания Орешкин говорил, что Россия считает необходимым создать на уровне стран "Большой двадцатки" рабочую группу по обсуждению реформирования ВТО.