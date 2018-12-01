МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Переговоры лидеров двух ведущих экономик мира пройдут на фоне торговой войны между странами.

Ниже приводится справочная информация.

Президент США Дональд Трамп 22 марта 2018 года подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе 2017 года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

В соответствии с президентским указом, с 23 марта начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.

1 апреля Китай ввел пошлины на 128 американских товаров. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составляет 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, — 25%. В сообщении министерства финансов КНР говорилось, что этот шаг следует рассматривать как ответ на решение администрации США о повышении тарифов на импорт стали и алюминия. Данное решение вступило в силу 2 апреля.

4 апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

Позднее Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция.

В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах все-таки не удалось и Вашингтон анонсировал новые сборы.

В середине июня США ввели пошлину 25% на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку на сумму 50 миллиардов долларов. Уточнялось, что новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии. Китай отреагировал зеркально и ввел 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров также на сумму 50 миллиардов долларов.

Взаимные торговые пошли США и Китая (частично, по 545 наименованиям товаров) вступили в силу 6 июля.

23 августа США ввели новые 25-процентные пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов.

Ответные пошлины Китая на американские товары вступили в силу спустя минуту после введения новых американских сборов. Китайская сторона приняла решение о введении 25-процентной пошлины на импорт американских товаров объемом 16 миллиардов долларов.

18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Решение вступило в силу 24 сентября и будет действовать до конца года. Предполагается, что с 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25%.

В то же время американский лидер не исключил введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если КНР продолжит предпринимать ответные меры.

В ответ на решение США Китай ввел с 24 сентября повышенные торговые сборы размером 10% и 5% на импорт американской продукции объемом 60 миллиардов долларов. Новые пошлины распространяются на более 5200 наименований американских товаров.

В конце сентября США также ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае США будут сами нести ответственность за последствия.

1 ноября лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в телефонном разговоре пришли к согласию о необходимости скорейшего устранения имеющихся трений в торговой сфере и выразили готовность обсудить эти вопросы на полях саммита G20 в Аргентине. Трамп заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с КНР и готовы продолжать расширять экспорт в Китай, Си Цзиньпин отметил, что страны должны найти приемлемое для обеих сторон решение торговых противоречий.

По мнению президента США Дональда Трампа, дефицит в торговле между двумя странами составляет около 540 миллиардов долларов. Именно на эту сумму, по словам Трампа, США покупают у Китая больше, чем Китай — у США. При этом согласно данным Бюро экономического анализа США, Китай поставил в 2017 году продукции в США на 505 миллиардов долларов, а США в Китай — на чуть более 130 миллиардов. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.