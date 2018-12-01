БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Лидеры стран G20, в том числе президент США Дональд Трамп, согласились с тем, что необходимо реформировать ВТО, судебные и арбитражные органы торговой организации, заявил журналистам первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

"Все согласились с тем, что необходимо реформировать ВТО, чтобы ВТО играло более значимую роль. Говорили о том, что необходимо реформировать судебные, арбитражные органы Всемирной торговой организации. И американский лидер тоже в этой части высказывался", — сообщил он в кулуарах саммита, отвечая на вопрос, высказывал ли Трамп соответствующую позицию.