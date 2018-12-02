МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили электроснабжение в домах около 7,5 тысячи человек после отключений из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.

"В Дагестане завершены аварийно-восстановительные работы по ликвидации массовых нарушений электроснабжения", — говорится в сообщении.

Первого декабря из-за неблагоприятных погодных условий происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 57 населенных пунктах Казбековского и Хивского районов, около 7,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей – 4,1 МВт.

Температура наружного воздуха 5 градусов. К аварийно-восстановительным работам максимально была привлечена 21 бригада в составе 72 человек и 38 единиц специальной техники.