МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник сообщит, что она поговорила с лидерами ряда стран, заинтересованными в заключении торговых сделок после выхода страны из Евросоюза, передает агентство Рейтер со ссылкой на речь премьера, которая будет произнесена в понедельник.

"Как только мы покинем ЕС, мы сможем и мы заключим амбициозные торговые сделки", — приводит агентство выдержки из речи Мэй перед парламентом.

По данным агентства, британский премьер заявит, что ее встречи с лидерами некоторых стран показали, что несколько государств готовы обсудить торговые сделки "как можно скорее". В частности, отмечается, что Мэй сообщит, что встретилась с лидерами Аргентины, Австралии, Чили и Японии. Как утверждает агентство, Мэй также заявит, что Великобритания намерена заключить новое торговое соглашение с Японией.

Парламентариям 11 декабря, после нескольких дней дебатов, предстоит проголосовать по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.

По мнению британского премьера, одобрение соглашения даст стране и особенно бизнесу столь важную для них определенность, тогда как неодобрение будет иметь обратные последствия.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.