МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин согласился "снизить и убрать" пошлины на автомобили из Соединенных Штатов.

"Китай согласился снизить и убрать пошлины на автомобили, ввозимые в Китай из США. На данный момент пошлины составляют 40%", — написал президент в своем микроблоге в Twitter.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе договорились обязательно наладить отношения между двумя странами. Стороны также договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января и форсировать переговоры в сторону аннулирования всех дополнительных тарифов.