БАТУМИ (Грузия), 3 дек /ПРАЙМ/. Российским туроператорам, чтобы выжить, нужна консолидированная поддержка внутри отрасли, заявил РИА Новости председатель совета директоров международного туроператора Tez Tour Александр Синигибский.

В беседе во время "TEZ-саммита 24" он отметил, что туризм — это низкомаржинальный бизнес, который нужно поддерживать, иначе компании будут уходить с рынка.

"Нельзя не отметить негативный фон, который формируется вокруг туристического бизнеса и в самой отрасли, там сложился нездоровый психологический фон. Вместо того, чтобы туроператорам, агентствам, авиаперевозчикам встать единым фронтом и начать отстаивать общие ценности, объяснять людям, что туризм — это тяжелый и часто неблагодарный труд, участники рынка предъявляют претензии друг другу", — сказал собеседник агентства.

"Туризм, как отрасль, абсолютно не консолидирован. Я считаю, что консолидаторами должны выступать туроператоры, желательно национальные, а не заезжие люди. Это проблема и болезнь нашей отрасли", — добавил Синигибский.

Поскольку за 25 лет российского коммерческого туризма такой консолидации не произошло, он не уверен, что это вообще реально. "Но если бы каким-то чудом такая консолидация произошла, то это укрепило бы не только туристическую отрасль, но и позволило бы создать некую модель, в которой туристы были бы максимально защищены", — резюмировал Синигибский.