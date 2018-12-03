БАТУМИ (Грузия), 3 дек /ПРАЙМ/. Российские туристы стали в целях экономии выбирать более короткие поездки, но стараются выезжать на отдых чаще, сообщил РИА Новости председатель Совета директоров международного туроператора Tez Tour Александр Синигибский.

В беседе во время "TEZ-саммита 24" он отметил, что среди основных туристических тенденций 2018 года турецкое направление продолжило свой рост.

"Нельзя сказать, что доходы от продажи этого направления заметно выросли, но количество россиян, посетивших эту страну, точно увеличилось. Почти все отрасли определяют свой прогресс в деньгах, а в туризме он измеряется по "головам", — сказал он.

По мнению Синигибского, люди стали больше экономить на отдыхе, начали больше думать о завтрашнем дне и считать свои деньги.

"Мы замечаем тревогу людей по поводу того, смогут ли они заработать себе на отдых в дальнейшем. Поэтому плохо себя чувствуют дальние туристические направления, так как на них требуется более длительный отпуск. Сейчас количество дней в одной поездке становится меньше, а поездок в году становится больше", — прокомментировал ситуацию представитель турбизнеса.

Он уточнил, что отправляться в Доминикану на пять дней не имеет смысла, так как значительную часть времени займет перелет, а также адаптация к местному времени и климату.