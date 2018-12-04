МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Уровень дефолтности среди строящихся жилых объектов в настоящее время составляет 7-10%, сообщил на заседании Госдумы замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Он напомнил, что в России уже 16 лет существует долевое строительство. При этом, по словам Стасишина, строительный цикл жилого проекта равен 2,5-3 годам, а в моменте в процессе строительства находится около 136 миллионов квадратных метров жилья.

"Уровень дефолтности составляет 7-10%. Гипотетически то, что мы сейчас выявили… будет завершено примерно за 3-4 года", – отметил замминистра.

Стасишин указал, что задача реформы долевого строительства, которая происходит сейчас, заключается в том, чтобы "дефолтов больше не было". При этом, предположил чиновник, строительные проекты, начатые при старых правилах игры на рынке долевого строительства, будут закончены за 5 лет.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов (сама такая возможность появилась с 1 июля 2018 года). Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.