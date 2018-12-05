АФИНЫ, 5 дек /ПРАЙМ/. Греция создает новую экономическую модель, 2019 год станет годом большой реконструкции экономики, заявил премьер-министр Алексис Ципрас, выступая во вторник вечером на конференции греко-американской торговой палаты. Его выступление показало в прямом эфире общественное телевидение ERT.

Ципрас отметил, что страна "успешно завершила программу корректировки", вышла из программ помощи кредиторов. По ним Греция получала кредиты в обмен на жесткую политику.

Премьер заявил, что экономика вышла на траекторию развития.

"В экономике данные сейчас очень обнадеживают, поскольку мы вернулись к росту с темпом выше 2%, и мы постоянно набираем обороты. Инвестиции и экспорт растут. Безработица снижается. Сегодня она составляет 18,9%, это на 8 процентных пунктов ниже максимума 27% около четырех лет назад", — сказал Ципрас.

"Государственные финансы страны являются здоровыми, избыточными и, прежде всего, международно надежными. Наш долг является жизнеспособным, гарантированным и на пути постоянного уменьшения", — заявил он.

По его словам, Греция осуществила более 450 реформ в экономике.

"Греция – и не преувеличение утверждать это – сегодня это новая экономика, и я думаю, что это не было доведено до сведения всех, как следует", — сказал премьер.

Он заявил, что сегодня, через 3,5 месяца после выхода из меморандума с кредиторами, правительство идет вперед со своим собственным планом, отвечающим интересам многих.

"Наша страна вернула себе уверенность и инициативу в определении своих приоритетов. Мы идем вперед теперь с нашим Национальным планом развития, с наших собственными прогрессивными реформами, устанавливающими новые социальные условия, на этот раз в пользу многих, все тех, кто поддержал, чтобы вывести страну из кризиса", — сказал Ципрас.

Он заявил, что меняется экономическая модель.

"Новая модель производства страны основана на экспорте, инновациях и современных способах производства. Путем создания доходов, первичного профицита бюджетов, здорового баланса внешней торговли и обеспечения устойчивого, целенаправленного расширения социально-экономической политики", — заявил премьер.

Ципрас сказал, что сегодня проводятся реформы, которые ждали годы и которых требовали производители.

"Не будет преувеличением сказать, что 2019 будет первым годом, когда наша страна выйдет из-под контроля кредиторов, будет годом основной производственной реконструкции греческой экономики. Если кратко, 2019 год станет годом производительных инвестиций для страны. Это будет год большой плодотворной реконструкции греческой экономики", — заявил премьер.