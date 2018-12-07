МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Федеральный наблюдатель в американском отделении банка HSBC передал в прокуратуру данные о подозрительных транзакциях китайской компании Huawei Technologies, финансовый директор которой Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя — также является заместителем председателя правления компании. Ранее стало известно, что она была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, слушание о залоге назначено на пятницу.

Специальный наблюдатель в HSBC был назначен властями США для проверки возможных операций по отмыванию денег и нарушений санкционного режима. Информация о Huawei была передана им в прокуратуру Восточного округа Нью-Йорка. Издание не уточняет, послужил ли этот сигнал непосредственным поводом для запроса на арест Мэн Ваньчжоу.

Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай требует немедленного освобождения Ваньчжоу. По его словам, "как постоянный член СБ ООН Китай строго и честно соблюдает все резолюции Совбеза", но при этом страна выступает против введения односторонних санкций любой из стран вне рамок СБ ООН.

Huawei — одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций, основанная в 1987 году. Компания работает более чем в 170 странах мира.