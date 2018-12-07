МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ просит малые банки найти запасного партнера, который смог бы обслуживать их карты в случае отключения их нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо ЦБ.

"ЦБ озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер. Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт", — пишет газета. Отмечается, что крупнейшими спонсорами банков для участия в платежных системах являются РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк.

Как поясняет газета, ссылаясь на информационное письмо ЦБ, соответствующий договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор. Уточняется, что такое письмо было разослано операторам платежных систем и банкам, его получение подтвердили пятеро игроков. Также из письма следует, что в договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.

Как рассказал газете представитель ЦБ, письмо рекомендательное, оно основано на международных рекомендациях по управлению рисками в платежных системах. При этом участники рынка отметили, что ЦБ в начале осени уже присылал банкам письмо с просьбой разработать план обеспечения бесперебойности расчетов, но без конкретных мер.

По мнению нескольких банкиров, ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от Visa и Mastercard.