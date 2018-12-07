МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,41% — до 6,42 доллара, "Лукойла" — на 0,61%, до 77,07 доллара, "Новатэка" — на 1,72%, до 171,8 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,18% — до 4,81 доллара, "Газпром нефти" — на 2,15%, до 28,5 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 2,05% — до 1,24 доллара, Сбербанка — на 2,41%, до 11,7 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,53%, до 17,01 доллара.

Расписки "Норникеля" повышались в цене на 0,93% — до 18,99 доллара, "Северстали" — на 1,45%, до 14,34 доллара, НЛМК — на 1,59%, до 23,58 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 2,85% — до 13,62 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,84%, до 3,52 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 2,9% — до 2,49 доллара.