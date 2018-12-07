МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейший российских агрохолдингов, после создания производства в Китае рассмотрит возможность листинга на бирже Гонконга, сообщил гендиректор "Русагро" Максим Басов.

В кулуарах конференции "Агрохолдинги России-2018" он сообщил журналистам, что у компании есть интерес к листингу на восточных биржах.

"Для этого мы хотим нашу китайскую стратегию реализовать, для этого мы хотим создать производство в Китае. Когда оно достигнет определенного уровня, совет директоров будет рассматривать вопрос о переносе листинга из Лондона в Гонконг, или о дополнении листинга. Может быть, в то время будет уже не Гонконг — на крупнейшую китайскую биржу", — добавил Басов.

Группа "Русагро" для проведения вторичного публичного размещения акций (SPO) планирует выпустить новые акции.

"Будут выпускаться новые акции и под них новые расписки ", — сказал Басов журналистам в кулуарах конференции "Агрохолдинги России — 2018". Об объеме эмиссии, по его словам, говорить пока рано.

Он подтвердил, что компания обсуждает проведение SPO в 2019-2020 годы. "Мы не будем выходить на новые площадки. Наши расписки сегодня торгуются на Московской и Лондонской биржах, инвестор сам решает, где ему покупать или продавать. SPO будет единое, инвестор получит расписки и сможет продавать их там, где хочет", — добавил гендиректор компании.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, порядка 7% — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.