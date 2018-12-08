ПЕКИН, 8 дек /ПРАЙМ/. Темпы роста внешнего товарооборота Китая в ноябре резко сократились, экспорт вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 3,0%, свидетельствуют опубликованные в субботу данные главного таможенного управления КНР.

Для сравнения в октябре этого года экспорт страны вырос на 15,6%, а импорт – на 21,4%.

По данным китайской таможни, экспорт в ноябре составил 227,4 миллиарда долларов, импорт — 182,6 миллиарда долларов. Общий объем внешней торговли Китая в ноябре вырос на 4,3% и достиг 410 миллиардов долларов. Положительное сальдо торгового баланса в ноябре составило 44,7 миллиарда долларов.

В целом, по итогам одиннадцати месяцев нынешнего года экспорт Китая вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,27 триллионов долларов, а импорт — на 18,4%, до 1,97 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли за указанный период вырос на 14,8% — до 4,24 триллиона долларов и уже превысил объем всего 2017 года.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 2017 году вырос на 7,9% — до 2,26 триллиона долларов, а импорт — на 15,9%, до 1,84 триллиона долларов. Общий объем торговли в 2017 году вырос на 11,4% — до 4,1 триллиона долларов. Для сравнения, в 2016 году экспорт страны сократился на 7,7%, импорт — на 5,5%.