ПЕКИН, 8 дек /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-ноября 2018 года вырос на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в субботу данные главного таможенного управления КНР.

Общий объем двусторонней торговли по итогам одиннадцати месяцев этого года составил 97,23 миллиарда долларов, приблизившись к цели в 100 миллиардов по итогам года. Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 12% и составил 43,45 миллиарда долларов, а импорт из России — на 44,3%, составив 53,78 миллиарда долларов, уточняется в сообщении.

В ноябре товарооборот между двумя странами составил 9,93 миллиарда долларов, Китай ввез в РФ товаров на 4,1 миллиарда долларов, Россия в КНР — на 5,76 миллиарда, свидетельствуют данные.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом — до 84 миллиардов долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.