ПЕКИН, 8 дек /ПРАЙМ/. Товарооборот между США и Китаем в условиях продолжающейся торговой войны продолжает расти, при этом дисбаланс в торговле, вызвавший нынешние трения, медленными темпами сокращается, в по итогам января-ноября 2018 года товарооборот двух стран вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в субботу данные главного таможенного управления КНР.

Общий объем двусторонней торговли по итогам одиннадцати месяцев этого года составил 582,8 миллиарда долларов. Китайский экспорт в США за отчетный период вырос на 12,9% и составил 438,17 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай — на 5%, составив 144,65 миллиарда, уточняется в сообщении. Для сравнения, по итогам января-октября этого года рост китайского экспорта в США составил 13,3%, при этом Китай импортировал на 8,5% американских товаров больше, чем за первые 10 месяцев 2017 года.

В ноябре товарооборот между двумя странами составил 56,88 миллиарда долларов, Китай ввез в США товаров на 46,2 миллиарда долларов, США в КНР — на 10,66 миллиарда долларов, свидетельствуют данные.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5 % на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.