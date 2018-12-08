ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 8 дек /ПРАЙМ/. Свыше двух тысяч человек принимают участие в стартовавшей в субботу в египетском курортном городке Шарм-эш-Шейх международной инвестиционной конференции "Африка —2018".

Это уже третье подобное мероприятие. Оно стало ежегодным. Конференция объединяет в своей работе представителей из стран, входящих в объединение КОМЕСА (Общий рынок Восточной и Южной Африки).

В работе форума, согласно его организаторам, примут участие десять лидеров и премьер-министров из стран Африки. На различных панелях конференции выступят шестьдесят международных спикеров. Общее количество участников конференции, по данным принимающей стороны, превысило две тысячи человек. Среди них крупные инвесторы, высокопоставленные деятели из Африки и других регионов мира.

Главной целью конференции является привлечение инвестиций на африканский континент.

В субботу вечером на панели, посвященной поддержке молодежи в Африке, выступят президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Руанды Поль Кагаме, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, председатель комиссии Африканского союза Муса Факих, а также генеральный секретарь КОМЕСА Челси Мабондо.