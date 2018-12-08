ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 8 дек /ПРАЙМ/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал африканский континент будущим мировой экономики.

Свыше двух тысяч человек принимают участие в стартовавшей в субботу в египетском курортном городке Шарм-эш-Шейх международной инвестиционной конференции "Африка —2018". Конференция объединяет представителей стран, входящих в объединение КОМЕСА (Общий рынок Восточной и Южной Африки).

"Африка являются будущим мировой экономики и предпринимательства. Она имеет все необходимые элементы, позволяющие ей осуществить экономический бум", — заявил ас-Сиси в своем выступлении конференции "Африка —2018".

Он также рассказал, что с целью стимулирования экономического роста на континенте в Египте был создан первый региональный центр по предпринимательству. Его задачей является оказание поддержки компаниям, созданным в Египте и странах региона, по обучению молодых людей предпринимательству.

Также египетский президент объявил о выдвинутой им инициативе по созданию арабо-африканского фонда для оказания поддержки предпринимателям в Африке и странах арабского мира.

В работе форума, согласно данным организаторов, принимают участие десять лидеров и премьер-министров из стран Африки. На различных панелях конференции выступят 60 международных спикеров. Общее количество участников конференции, по данным принимающей стороны, превысило две тысячи человек. Среди них крупные инвесторы, высокопоставленные деятели из Африки и других регионов мира.

Главной целью конференции является привлечение инвестиций на африканский континент.