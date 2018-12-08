ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 8 дек /ПРАЙМ/. Резкий рост населения Африки может стать преимуществом, а не угрозой для Черного континента при правильных инвестициях, заявил президент Руанды Поль Кагаме.

Свыше двух тысяч человек принимают участие в стартовавшей в субботу в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх международной инвестиционной конференции "Африка-2018". Конференция объединяет в своей работе представителей стран, входящих в объединение КОМЕСА (Общий рынок Восточной и Южной Африки).

"Нас сейчас на африканском континенте 1,2 миллиарда человек. К 2050 году эта цифра увеличится вдвое. Мы должны смотреть на этот процесс не как на угрозу, говоря о том, что нас будет 2,5 миллиарда, а как на наш шанс, преимущество, силу. Но это можно будет сделать лишь при правильных инвестициях в молодежь и его образование", — заявил Кагаме выступлении на конференции "Африка-2018".

В работе форума принимают участие десять лидеров и премьер-министров из стран Африки. На различных панелях конференции выступят 60 международных спикеров. Общее количество участников конференции, по данным принимающей стороны, превысило две тысячи человек. Среди них крупные инвесторы, высокопоставленные деятели из Африки и других регионов мира.

Главной целью конференции является привлечение инвестиции на африканский континент.