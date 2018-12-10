КАИР, 10 дек /ПРАЙМ/. Соглашения на сумму 3,5 миллиарда долларов США были подписаны в ходе прошедшей в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх международной инвестиционной конференции "Африка-2018", об этом заявила министр инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср.

Стартовавшая в субботу конференция "Африка-2018" объединила в своей работе представителей стран, входящих в объединение КОМЕСА (Общий рынок Восточной и Южной Африки).

"Эта конференция стала успешной по многим параметрам, среди которых подписание 30 соглашений на общую сумму 3,5 миллиарда долларов", — заявила в ходе закрытия форума глава ведомства.

В работе форума приняли участие десять лидеров и премьер-министров из стран Африки. На различных панелях конференции выступали 60 международных спикеров. Общее количество участников конференции, по данным принимающей стороны, превысило 2 тысячи человек. Среди них — крупные инвесторы, высокопоставленные деятели из Африки и других регионов мира.

Главной целью ежегодной конференции является привлечение инвестиции на Африканский континент.