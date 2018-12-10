МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении регионов за достижение высоких темпов роста экономического потенциала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ в понедельник.

"В целях поощрения субъектов Федерации, занявших с первого по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год, гранты в размере 19,96 миллиарда рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации", — говорится в тексте пояснительной записки.

Уточняется, что средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете.

Добавляется, что наиболее высокие показатели продемонстрировал Камчатский край, а также Белгородская и Сахалинская области.