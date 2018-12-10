МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Аппарат правительства направил на согласование в Минкомсвязь подготовленную ЦБ и "Ростелекомом" концепцию платформы "Цифровой профиль", оцениваемую в 3 миллиарда рублей частных инвестиций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на переписку ведомств.

Как отмечает издание, Минкомсвязь должна представить свою позицию до 19 декабря. По словам источника газеты, концепция будет согласована уже на этой неделе.

Создание инфраструктуры цифрового профиля предусмотрено нацпроектом "Цифровая экономика", за его реализацию отвечают ЦБ, Минкомсвязь и "Ростелеком". Основным разработчиком концепции значится "Ростелеком", в рамках ее создания предусмотрено привлечение 3,091 миллиарда рублей внебюджетных средств до 2021 года, уточнил изданию директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков.

Основными элементами платформы станут реестр цифровых идентификаторов, системы идентификации, реестр цифровых согласий на обработку данных и интерфейс для доступа к данным, следует из концепции. Архитектура цифрового профиля может также содержать базу данных цифровых досье граждан, объединяющих все юридически значимые сведения о них. В рамках цифрового профиля гражданин сможет предоставлять и отзывать цифровые согласия на обработку данных, запретить передачу определенного вида данных и реализовать "право на забвение".

Систему идентификации будут курировать Минкомсвязь и "уполномоченный орган в области биометрической идентификации". Сейчас за сбор, обработку и хранение биометрических данных отвечает "Ростелеком". Интерфейс платформы предлагается создать на условиях государственно-частного партнерства или на базе коммерческой организации. В дельнейшем платформа может использоваться для обмена данными, в том числе на возмездной основе.

Согласно "дорожной карте" проекта, прототип цифрового профиля разработают к концу марта 2019 года, а в промышленную эксплуатацию введут в декабре 2019-го. Прототип будет реализован на основе заполнения через цифровой профиль анкеты для скоринга на получение гражданином банковского кредита.