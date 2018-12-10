ЛОНДОН, 10 дек — ПРАЙМ. Британский премьер Тереза Мэй отложила намеченное на вечер вторника голосование в парламенте по соглашению с ЕС по Brexit, заявив, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы по "сделке". С таким заявлением выступила Мэй в палате общин британского парламента.

"Я внимательно прислушивалась к мнениям в течение трех дней дебатов по сделке… Остается обеспокоенность относительно решения пограничного вопроса. Сделка в таком виде не могла быть утверждена парламентом, я переношу ее рассмотрение", — сказала Мэй, не назвав новой даты голосования.

Также премьер заявила, что отправится в четверг в Брюссель, где обсудит с лидерами ЕС некоторые положения сделки.

"Я донесу до лидеров ЕС обеспокоенность парламента (условиями соглашения)…, в том числе вопросами, связанными с пограничным вопросом в Северной Ирландии", — сказала Мэй.

Предложенный ранее Мэй парламенту текст соглашения не нашел поддержки депутатов, против него высказывались почти две трети состава палаты.

Ранее ЕС заявлял, что не собирается обсуждать какие-либо новые условия Brexit, и Великобритании предлагается подписать уже согласованный документ.