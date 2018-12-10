Меняется заголовок, добавлен контекст (после четвертого абзаца).

БРЮССЕЛЬ, 10 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск решил созвать саммит ЕС для обсуждения Brexit в четверг, указав, что сделку пересматривать не будут, говорится в его микроблоге в Twitter.

"Я решил созвать саммит по Brexit в четверг", — говорится в сообщении, где отмечается, что саммит пройдет в формате 27 остающихся в Евросоюзе стран.

"Мы не будем пересматривать сделку, включая бэкстоп (договоренность по ирландской границе — ред.), однако мы готовы обсудить, как содействовать ратификации в Великобритании", — уточняется в сообщении.

Поскольку дата Brexit — 29 марта 2019 года — приближается, саммит также обсудит "готовность" остающихся в союзе стран "к сценарию отсутствия договорённости", добавил Туск.

На 13-14 декабря ранее был запланировал саммит глав всех государств Евросоюза. Однако в повестке дня этой встречи выход Британии отдельно не упоминался.

ЕС и Великобритания в ноябре достигли договорённости об условиях "развода", а также о структуре будущих отношений. Еврокомиссия ранее заявляла, что эта сделка является единственно возможной, и пересматривать ее не планируется. Однако эта договоренность, чтобы вступить в силу, должна пройти ратификацию парламентами как ЕС, так и Великобритании.

В понедельник премьер Британии Тереза Мэй отложила намеченное на вечер вторника голосование в парламенте по соглашению с ЕС по Brexit, заявив, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы по "сделке". Предложенный ранее Мэй парламенту текст соглашения не нашел поддержки депутатов, против него высказывались почти две трети состава палаты.