МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Предварительный запрет на продажу в КНР семи моделей смартфонов Apple может быть связан с делом задержанной в Канаде по требованию США топ-менеджера компании Huawei Мэн Ваньчжоу, заявил РИА Новости директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев.

Ранее в понедельник суд китайского города Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple после того, как стало известно, что корпорация ущемляла патентные права американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm. В частности, суд удовлетворил иск компании о двух предварительных судебных запретах против четырех китайских дочерних компаний Apple Inc., приказав им "немедленно прекратить нарушение двух патентов Qualcomm посредством нелицензионного импорта и продажи в Китае iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X", сообщается в релизе компании Qualcomm.

"Это, безусловно, может быть связано с теми серьезными последствиями, о которых предупредили китайские власти, я имею в виду арест финансового директора компании Huawei. Китайская сторона заявила, что если Мэн Ваньчжоу не будет освобождена немедленно, то Пекин оставляет за собой право ввести определенные ограничения. Я полагаю, что то, что сейчас происходит в отношении Apple на территории Китая, все это связано с тем, что произошло в Канаде, и я полагаю, что Китай приложит максимум усилий для того, чтобы освободить ее. Именно с этой точки зрения стоит рассматривать данное судебное производство в отношении Apple", — сказал эксперт.

Дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Арест финдиректора Huawei породил серьезные опасения того, что "торговое перемирие" между США и Китаем может закончиться раньше оговоренных 90 дней.

В свою очередь Александр Гусев предположил, что, скорее всего, ситуация вокруг топ-менеджера Huawei будет так или иначе урегулирована: Китай показал, что может в отстаивании своих интересов пойти на серьезные шаги, а еще большее обострение ситуации не в интересах ни одной из сторон.

"Они стратегические партнеры, поэтому любые действия, в том числе и судебное производство, будут влиять на ухудшение торгово-экономических отношений между странами. Я думаю, что это не выгодно ни Китаю, ни США", — добавил эксперт.