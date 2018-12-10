ЛОНДОН, 10 дек /ПРАЙМ/, Мария Табак. Британский бизнес серьезно обеспокоен неопределенностью будущего Brexit и особенно хотел бы знать, какие требования будут у таможенной и пограничной служб после выхода из ЕС в случае отсутствия переходного периода, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы Института директоров – компании, объединяющей более 30 тысяч глав компаний – Стивена Мартина.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер вторника. Но после трех дней дебатов премьер Тереза Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и отложила голосование на неопределенный срок.

"Бизнес-лидеры понимают политические причины задержки, но сегодняшнее объявление многими будет воспринято как очередное продление периода беспокойства и неопределенности. Хотя мы желаем правительству всего наилучшего в его попытках получить дополнительные гарантии по Северной Ирландии, время идет, а единственное, что мы знаем точно – это то, что дата выхода установлена законом на март следующего года. Обеспокоенность бизнеса очевидна, две трети наших членов говорят, что выход из ЕС без соглашения скажется негативно на их организациях", — говорится в заявлении Мартина.

По его словам, главное для бизнеса – избежать сценария выхода Британии из ЕС без соглашения.

"Но, учитывая, что парламент, похоже, находится в тупике, правительство более ясно должно дать понять, какие у него запасные планы, хотя бы в тех сферах, которые оно контролирует, например, в сфере импорта. Многие компании до сих пор находятся в неведении относительно того, что будут требовать таможенная и пограничная служба на следующий день после Brexit в случае отсутствия переходного периода", — отметил Мартин.