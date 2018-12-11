ПЕКИН, 11 дек /ПРАЙМ/. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"Стороны обменялись мнениями по графику и дорожной карте по дальнейшей работе относительно реализации консенсуса, достигнутого руководителями двух стран, а также проведения торговых консультаций", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, Лю Хэ провел беседу также с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах по пошлинам. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.