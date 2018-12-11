МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Группа журналистов, пострадавших за правду, в том числе убитый саудовский журналист Джамаль Хашукджи, стали "Человеком года-2018" по версии журнала Time.

Президент США Дональд Трамп занял вторую строчку в списке "Человек года-2018" по версии Time, за ним следует спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в выборы США Роберт Мюллер.

"Впервые мы выбрали человеком года того, кого уже нет в живых", — заявил главный редактор Time по поводу выбора Хашукджи.

В 2017 году журнал Time назвал "Человеком года" женщин, "нарушивших тишину" (Silence Breakers), ставших первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах. В 2018 году в шорт-лист из 10 претендентов также входили российский президент Владимир Путин, супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл и "Разделенные семьи" — собирательный образ детей и родителей, разлученных из-за политики "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам, объявленной в апреле американскими властями.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.