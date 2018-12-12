МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение регионам более 7 миллиардов рублей на социальные доплаты к пенсиям, сообщает пресс-служба кабмина.

Поясняется, что в 2019 году в 13 регионах РФ прожиточный минимум пенсионера превысит прожиточный минимум пенсионера в целом по стране — 8,84 тысячи рублей.

"Проектом распоряжения предусматривается утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году бюджетам этих субъектов Федерации на выплату доплат, в размере 7 074 110,5 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Предполагается, что общая численность получателей доплат составит около 431 тысячи человек, средний размер доплат – от 2 до 6,9 тысячи рублей.