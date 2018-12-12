МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Журнал Forbes составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых писателей 2018 года, первое место занял Джеймс Паттерсон, сообщается на сайте издания.

Издание уточняет, что рассматривались доходы писателей с июня прошлого года по июнь нынешнего. По информации журнала, доход американца Паттерсонасоставил 86 миллионов долларов, только в США он продал 4,8 миллиона книг.

Британка Джоан Роулинг, автор серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, заняла второе место с заработком в 54 миллиона долларов, что на 41 миллион меньше, чем в прошлом году.

Замыкающий тройку американец Стивен Кинг заработал 27 миллионов. "Король ужасов" продал 2,7 миллиона книг в США, продажи которых взлетели благодаря успеху экранизации его романа "Оно".

В десятку наиболее высокооплачиваемых писателей также вошли Джон Гришэм, автор книги "Код да Винчи" Дэн Браун, журналист Майкл Вулфф, написавший книгу "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", Джефф Кинни, Даниэлла Стил, Нора Робертс, Рик Риордан и Э.Л. Джеймс.

Джеймс Паттерсон написал более 130 произведений в жанре детектива и триллера. Он опубликовал свой первый роман "И пришел паук", открывший серию произведений о судебном психологе Алексе Кроссе, 20 января 1993 года. В 2018 году писатель выпустил книгу "Президент пропал" в соавторстве с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.