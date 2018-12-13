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БРЮССЕЛЬ, 13 дек /ПРАЙМ/. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении экономических санкций против РФ на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.

"Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против РФ с учетом нулевого прогресса в реализации минских соглашений", — сообщил он в своем аккаунте в Twitter.

Решение о продлении санкций было принято практически без обсуждений: исходя из тайминга сообщений от представителя Евросовета, который информировал журналистов о повестке переговоров, между началом внешнеполитического блока и объявлением о продлении ограничительных мер прошло не более 15 минут.

Первым пунктом в повестке переговоров было обсуждение многолетнего финансового бюджета, после чего лидеры перешли к внешнеполитической повестке, в том числе докладу лидеров Франции и ФРГ о ходе выполнения минских соглашений.

В этом же блоке лидеры обсудят события вокруг Керченского пролива. Как сообщил источник в структурах ЕС, в подготовленный к саммиту черновик заключений по ситуации вокруг Керченского пролива еще могут быть внесены изменения по итогам дискуссий лидеров.

Ранее в СМИ был распространен черновик заключений, в котором, как и в более раннем заявлении ЕС, не содержалось формулировок с призывом принять новые санкции против РФ.

ЕС ранее привязал вопрос продления санкций против РФ к ходу выполнения минских соглашений, и каждые полгода заслушивает доклад Франции и ФРГ перед принятием политического решения о продлении ограничительных мер ещё на шесть месяцев.

Пятого июля Совет ЕС оформил решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода — до 31 января 2019 года. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год и усилены в сентябре 2014 года.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.