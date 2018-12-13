МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Решение Евросоюза продлить экономические санкции против РФ на следующие полгода — ожидаемое событие, предпринятое под давлением США, но здоровый прагматизм европейских стран все-таки должен победить, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, срок действия которых истекает 31 января, еще на полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск. "Это было ожидаемое событие. И на фоне тех провокаций, которые мы видели в Керченском проливе, и те, которые происходят на спортивных ристалищах, мы понимаем, что задачи были постараться усугубить ситуацию и, возможно, инициировать введение каких-то дополнительных санкций", — прокомментировал РИА Новости Гутенев.

"По-прежнему продолжается серьезное давление американцев на своих европейских партнеров, которое заставляет их предпринимать все новые и новые шаги, которые снижают глобальную конкурентоспособность их экономик. И то, что было сделано в рамках Совета Европы, пускай не обязательное, но показательное заявление по поводу "Северного потока-2" говорит о том, что попытки США навязать невыгодные экономические решения Евросоюзу и странам Европы продолжаются", — считает депутат.

Тем не менее, он надеется, что вопросы энергетической безопасности для Германии и других стран, которые на протяжении десятилетий видят в России надежного поставщика, который при этом вкладывает свои деньги в инфраструктуру и учитывает их интересы, достаточно важны. "А газовозы с американским сжиженным газом достаточно легко разворачиваются на более высокомаржинальные рынки, что делает Евросоюз гораздо более уязвимым с точки зрения энергобезопасности", — заметил первый зампред думского комитета.

Поэтому он надеется на здоровый прагматизм европейских стран. "Взаимовыгодные отношения и интересы национальной безопасности, энергетической, продовольственной, информационной являются приоритетной задачей любого руководства любой страны. Поэтому сейчас в условиях риска санкционных конфликтов между США и Китаем, странам Европы ухудшать ситуацию, конечно же, нет никакого резона", — считает Гутенев.

"Вызывает сожаление, что те здравые голоса, которые звучат, в том числе и в парламенте Германии, и в Совете Европы пока тонут в хоре общей массовки, где тон задают отнюдь не те страны, которые обладают наибольшей экономической мощью и составляют экономический каркас Евросоюза, а младоевропейцы, которые такими политически ангажированными инициативами могут привлечь к себе внимание. Кроме сожаления, это в общем-то больше ничего не вызывает, но надо набраться терпения, больше концентрироваться на решении внутренних задач повышения эффективности и борьбы с коррупцией. И гораздо большие резервы мы можем найти в деле деофшоризации национальной экономики и национализации элит. А попытки ряда европейских политиков разорвать экономические отношения, мне кажется, будут обречены на неудачу", — уверен парламентарий.