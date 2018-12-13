МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. России не станет ни хуже, ни лучше от продления Евросоюзом экономических санкций против нее, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, срок действия которых истекает 31 января, еще на полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.

"То, что это будет, мы уже понимали, и то, что санкции могут быть и в будущем, мы тоже понимаем. Это такой ритуал дешевый, который для нас, к сожалению или к радости, ничего не значит. Ни хуже, ни лучше нам не станет с точки зрения отношений с Европой", — прокомментировал РИА Новости Аксаков.

"Надо заниматься своими делами, работать. Есть понимание, что это надолго и ни через полгода, ни через год ничего не изменится, не исключаю, что и через 10 лет тоже. Тем не менее, возможно, европейцы скоро поймут, что это уже смешно и изменят свою позицию", — допускает депутат.