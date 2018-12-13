МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Продление санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза носит ритуальный характер, и Россия должна реагировать сдержанно, учитывая давление, которое оказывается на Европу со стороны США, считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Ранее в четверг лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении экономических санкций против РФ на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений.

"Я думаю, что это все-таки такое во многом, я бы жестко сказал, некое ритуальное действие", — сказал Масленников РИА Новости.

Он напомнил, что среди лидеров ЕС звучали разные предложения — от продления санкций на год вплоть до признания их нецелесообразности. "Там брожение есть определённое. Поэтому мы должны, я думаю, реагировать сдержанно на это, потому что мы должны понимать в том числе и то давление, под которым находится сегодня Евросоюз в целом", — добавил эксперт.

Он отметил, что у ЕС в настоящее время идут непростые переговоры с США по торговым спорам, нагнетается ситуация вокруг "Северного потока-2". Поэтому продление санкций — это политический жест, который позволяет не усиливать напряженность между США и ЕС, полагает он.

Масленников добавил, что Россия адаптировались к этим санкциям ЕС и серьезных экономических последствий их продление иметь не будет.

"Да у нас есть определённые экономические потери, никто этого не скрывает, у них тоже есть. Я думаю, мы должны быть максимально сдержанными, и наша сдержанная реакция — это некое понимание того непростого положения, в котором оказался сам Евросоюз", — сказал эксперт.

Несмотря на то что санкции продлены, окно возможностей для продолжения диалога между Евросоюзом и Россией открыто, уверен Масленников.