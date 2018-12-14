МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Водителям школьных автобусов в России придется носить нейрокепки или другие устройства контроля бодрствования, которые уже разрабатываются отечественными учеными, рассказал РИА Новости со-руководитель рабочей группы НТИ "Нейронет" Андрей Иващенко.

По данным Минтранса, около четверти дорожных аварий в России происходит из-за усталости водителей. Чтобы предотвратить подобные аварии, водители включают громкую музыку или требуют от пассажира занимать себя разговором.

Рабочая группа разработала систему контроля бодрствования – так называемую нейрокепку, которая контролирует активность головного мозга, проверяя такие показатели, как рассеянность, утомление, потерю концентрации, а также следит за мышечной активностью человека. Если водитель устал и засыпает, устройство даст звуковой сигнал, а браслет, входящий в комплект, начнет вибрировать.

В рамках пилотного проекта в Новгородской области нейрокепками для водителей уже оснастили шесть школьных автобусов. "Возможно, через год после пилотов в регионах появятся проекты стандартов использования каких-то технических средств контроля бодрствования, когда, например, перевозят детей", — сказал Иващенко. Он не исключил, что после этого регионы смогут на законодательном уровне установить требования по использованию таких устройств определёнными категориями водителей.

Он признал, что пока это довольно сложное для использования устройство, но в разработке уже находится новая более простая версия нейрокепки. "Мы надеемся, что в ближайшие полгода серию выпустят, ее апробируют в одном из регионов", — сказал он.

Переговоры, по словам Иващенко, ведутся сейчас с Белгородом, с Московской областью и Москвой. "Но надо, чтобы и региональные власти проявили инициативу", — добавил эксперт.