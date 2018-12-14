МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Американская компания Apple обновит программное обеспечение (ПО) своих смартфонов для разрешения претензий и отмены предварительного запрета на продажу ряда моделей iPhone в Китае, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.

"В начале следующей недели мы обновим программное обеспечение для пользователей iPhone в Китае. Обновление будет направлено на устранение незначительных проблем функционала двух патентов, рассматриваемых в судебном споре", — цитирует агентство компанию.

На этой неделе суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple в связи с ущемлением патентных прав американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm.

Один из патентов Qualcomm позволяет пользователям редактировать фотографии, другой — управлять устройством через сенсорный экран. Иск Qualcomm был подан в конце 2017 года.

Apple подала апелляцию, заявив, что не нарушала патентные права Qualcomm, и запрет на продажу продукции выходит за рамки судебного решения. Тогда же компания сообщила, что все модели iPhone остаются доступными для клиентов в Китае.