МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ/. Торговое представительство США официально перенесло на 2 марта 2019 года дату повышения торговых пошлин на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер.

Ранее повышение пошлин с 10 до 25% было назначено на 1 января 2019 года. Сообщается, что изменения не касаются 25-процентных пошлин, которые уже введены на китайские товары технологического сектора стоимостью 50 миллиардов долларов.

По данным агентства, изменения связаны с новыми договоренностями между США и Китаем "с целью устранения постановлений, политических мер и действий, участвующих в разбирательствах". Эти договоренности последовали за встречей 1 декабря президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Аргентине.

Китай и США в июле и в сентябре ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.