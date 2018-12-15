МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ/. Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Дагестане, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Дагестанские Огни" на территории муниципального образования городской округ "город Дагестанские Огни" республики Дагестан, имея в виду, что ее функционирование будет обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест", — говорится в постановлении.

Сообщается, что определены границы ТОР, виды экономической деятельности, которые допускаются в результате реализации инвестиционных проектов, а также минимальное количество новых рабочих мест и минимальный объем вложений резидентов.

На данный момент заключены соглашения о реализации 15 инвестиционных проектов.

Создание ТОР позволит диверсифицировать экономику Дагестанских Огней, снизить зависимость от градообразующей организации, создать более 850 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции свыше 4,4 миллиарда рублей, добавляется в справке к документу.