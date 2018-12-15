МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ/. Всемирному экономическому форуму (ВЭФ) в Давосе невыгоден бойкот России, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя снятие ограничений с российских бизнесменов на участие в мероприятии.

Ранее источник в правительстве РФ сообщил РИА Новости, что в связи с тем, что организаторы Давосского форума сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная делегация правительства России примет участие в работе ВЭФ, а ее состав будет определен позднее. Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января.

"Если бы Давос сохранил персональные санкции, это был бы уже не Давос, а Госдеп. Форуму невыгоден бойкот России: он рискует больше проиграть", — написал сенатор в Twitter.

Ранее Financial Times сообщил, что предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США, отказали в участии в Давосском форуме. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине ноября заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин позднее говорил, что российские бизнесмены сами вправе решать вопрос своего приезда в Давос.