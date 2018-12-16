ДУБАЙ, 16 дек — ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян издал указ о назначении нового совета директоров Центрального банка ОАЭ, согласно которому его нынешний глава Мубарак аль-Мансури сохранит свой пост.

Как сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM, Мубарак аль-Мансури останется на посту главы ЦБ на следующие четыре года.

Три поста в совете директоров ЦБ ОАЭ остались без изменений, а еще на трех местах произошли новые назначения, включая посты председателя и зампредседателя совета директоров.